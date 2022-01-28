Житель Саратовской области сбросил грязный снег на лед Терсы, а под Балашовым задержали двух рыболовов-браконьеров. Об этом информирует Волго-Каспийское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Всего в регионе с начала года выявлено 24 административных правонарушения. 19 января в Калининском районе лицо, ответственное за уборку снега на мосту возле села Казачка сбросили его на лед реки Терса, что очень вредно для экологии. На виновника составили протокол.

20 января под Балашовым попались двое мужчин, которые незавонно использовали сети «косынки» для ловли рыбы в реке Хопер. Составлено два протокола об административном правонарушении.

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