Двое юных грабителей из Балаково отделались условным сроком. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Первое преступление было совершено 28 февраля 2021 на улице Редкова. Ночью молодые люди 19 и 16 лет встретили там 39-летнего мужчину и напали на него. Старший из парней повалил его на снег, а младший избил. Затем 19-летний юноша отнял у потерпевшего мобильный телефон Xiaomi стоимостью 3644 рубля.

Утром 6 марта 2021 года 19-летний юноша ограбил на Набережной 47-летнюю женщину. Он сорвал у нее сумочку, в которой были телефон Honor стоимостью 2954 рубля и шесть тысяч рублей.

Суд приговорил 19-летнего юношу к 1 году 7 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2,5 года. 16-летнему юноше дали один год условно, с испытательным сроком один год.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.