В Саратовской области на карантин по ОРВИ отправились 43 школы

Брифинг 27.01.22.

На сегодня, 27 января, в Саратовской области из-за коронавируса закрыт 161 класс. Об этом на очередном брифинге заявила Ирина Чинаева.

Из-за коронавируса закрыт 161 класс в 66 школах, а также 32 группы в 28 детских садах и 14 групп в пяти профорганизациях.

На карантин по ОРВИ и гриппу отправлены 43 школы, детский сад «Теремок», Александрово-Гайского района, а также 308 классов в 81 школе, 10 групп в девяти детских садах и девять групп Аркадакского филиала Балашовского техникума механизации.

С 17 по 31 января 2022 года студенты ВУЗов находятся на сессии.

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