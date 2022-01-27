За сутки в Саратовской области вакцинировались 2 920 человек. Об этом заявил сегодня, 27 января, представитель минздрава Денис Грайфер на очередном брифинге.

Лекарствами обеспечены 106 105 пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. На горячие линии минздрава обратились 58 281 жителей региона. До 90 человек увеличено количество сотрудников кол-центра: поддержку оказали студенты саратовского медицинского университета.

Общий коллективный иммунитет в регионе составил 74,1 процента населения. Среди взрослого населения 63 процента населения. За последние сутки в Саратовской области вакцинацию прошли 2 920 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.