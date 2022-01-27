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Здоровье27 января 2022 9:52

Почти тысяча жителей Саратовской области страдают от коронавирусной пневмонии

Наталия Калинина
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Брифинг 27.01.22.

Брифинг 27.01.22.

На сегодня, 27 января, почти тысяча жителей Саратовской области страдают от коронавирусной пневмонии. Об этом заявил представитель минздрава Денис Грайфер на очередном брифинге.

В стационарах региона остаются 1 101 человек, у 939 из них пневмония, у 788 из них заболевание развилось на фоне заражения коронавирусом. На кислородной поддержке остаются 294 человека, 107 из них на ИВЛ. На амбулаторном лечении 5 023 пациента.

За прошедшие сутки в регионе проведено 12 813 человек. В регионе развернуто 1 558 коек, 30 процентов из которых остаются свободными.

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