Под Вольском трое мужчин погибли при столкновении с фурой

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 27 января, в Вольском районе Саратовской области произошло тройное ДТП, в котором погибли трое мужчин.

По предварительным данным, авария произошла в 11:30 на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград в районе села Ключи. Столкнулись три машины: Volkswagen, за рулем которого сидел 24-летний парень, Peugeot с 49-летним водителем и фура Volvo.

В результате ДТП водитель Volkswagen и два его пассажира скончались. На месте работают сотрудники ДПС. Все обстоятельства выясняются, о чем сообщает Госавтоинспекция региона.

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