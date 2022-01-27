Роман Бусаргин

Роман Бусаргин потребовал лучше проверять подрядчиков по нацпроектам и госпрограммам и не допускать недобросовестных к работе. Об этом он заявил сегодня, 27 января, на заседании регионального правительства.

В 2021 году в Саратовской области продолжилась реализация 11 нацпроектов и 21 федеральной программы. Объем финансирования составил более 50 миллиардов рублей.

- На 2022 год мы участвуем почти во всех национальных проектах и госпрограммах РФ. Планы уже выше тех, что ставили в начале 2021 года. Необходимо детально проанализировать ошибки 2021 года: вовремя проводить тендеры на строительство, капремонт объектов или поставку оборудования. До начала строительного сезона с 1 по 15 апреля нужно заключить все намеченные госконтракты, - заявил Роман Бусаргин, а также заметил, что у ушедшем году на конкурсную документацию поступило много жалоб и даты проведения аукционов откладывались.

- Необходимо исключить работу с недобросовестными подрядчиками или поставщиками, которые затягивают сроки и уходят в суды, - заметил Бусаргин.

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