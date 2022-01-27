Суды Саратовской области закрылись из-за омикрона

Со вчерашнего дня, 26 января, часть судов Саратовской области перестала принимать граждан. В том числе введенные из-за распространения нового штамма коронавируса омикрон ограничения распространяются на суды Фрунзенского, Октябрьского и Кировского районов Саратова, а также на Вольский районный суд.

Процессуальные документы сейчас можно подать по почте либо через раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде» посредством системы ГАС «Правосудие» на сайте судов. Остальные документы можно прислать на электронную почту.

Изучить материалы дел, получить документы и исполнительные листы можно будет при помощи сотрудника суда в назначенное время.

В здания судов теперь смогут попасть только участники процессов и не ранее, чем за 10 минут до начала заседания. Все посетители должны соблюдать дистанцию в полтора метра и носить маски.

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