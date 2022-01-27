Во Фрунзенском районе мужчина пострадал в ДТП

Вчера, 26 января, во Фрунзенском районе Саратова мужчина пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 13:50 напротив дома № 10 по улице Кумысная поляна. Chevrolet, за рулем которого был 33-летний мужчина, столкнулся с Volkswagen с 45-летней женщиной за рулем.

В результате ДТП водитель Volkswagen попала в больницу.

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