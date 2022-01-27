Под Марксом сгорел дом в селе

Фото: ГУ МЧС Саратов
Сегодня, 27 января, в Марксовском районе Саратовской области сгорел дом в одном из сел. Об этом сообщает ГУ МЧС.
Около полуночи на пульт дежурного в Марксе поступил сигнал о пожаре в селе Зоркино. Горел частный деревянный дом. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пострадавших не было.
На тушение выезжали два пожарных расчета.
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