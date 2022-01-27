В Саратове карманник обокрал мужчину в трамвае

В Кировском районе Саратова карманник обокрал мужчину в трамвае. Злоумышленник вытащил у пассажира телефон. Об этом случае рассказали в ГУ МВД региона.

В полицию обратился 48-летний мужчина. Он рассказал, что вечером в трамвае неизвестный украл у него телефон стоимостью тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний безработный саратовец, ранее судимый за разбой. Телефон вернуть не удалось – злоумышленник успел сдать его в комиссионный магазин. Возбуждено уголовное дело о краже.

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