Чистим снег: откуда будут эвакуировать машины в Саратове этой ночью

Этой ночью, с 26 на 27 января, в Саратове продолжат убирать снег. О том, где нельзя будет оставить машину, рассказали в городской администрации. Работать будут 465 машин.

С 8 вечера до 12 ночи проехать и припарковаться нельзя будет на Жуковского от Планерной до Ароновой и на Рахова от Кутякова до Посадского.

С 8 вечера до 5 утра ограничения будут действовать под мостом на 13-м Белоглинском проезде, на Кутякова от паспортного стола до Рахова, на Одесской от восьмой горбольницы и вниз, на Тархова от проспекта Строителей в сторону Топольчанской и на Измайлова от 2-й Прокатной до Загороднева.

Помимо прочего, сотрудники городской ГИБДД будут эвакуировать мешающие уборке снега машины. Особенное внимание планируют уделить следующим участкам:

- ул. Московская от ул. Радищева до ул. Некрасова, а также от ул. Мичурина до Набережной Космонавтов;

- ул. Рабочая от ул. Рахова до ул. Чапаева;

- ул. Советская от ул. Рахова до ул. Чапаева;

- ул. Мичурина от ул. Радищева до ул. Провиантская;

- ул. Пугачева от ул. Кутякова до ул. Б. Горной;

- ул. Тархова от пр. Строителей в сторону ул. Топольчанская.

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