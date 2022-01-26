В Турковском районе лесоруба убило отлетевшей веткой

В Турковском районе Саратовской области лесоруба убило отлетевшей веткой. О результатах проверки сообщает региональная Гострудинспекция.

Инцидент произошел 24 декабря 2021 года на территории ГАУ «Макаровский лесхоз». 60-летний валильщик леса проводил санитарную вырубку деревьев вместе с тремя коллегами. В какой-то момент, когда спиленное деревьев упало, от соседнего ствола отлетел сучок и ударил его по голове. Пострадавший был доставлен в реанимацию, но через пять суток скончался.

В ходе расследования Гострудинспекции было установлено, что работа на предприятии велась с многочисленными нарушениями. Не было утвержденного Положения по охране труда, с сотрудниками не провели необходимый инструктаж, у валильщика не было каски.

Комиссия возложила ответственность за гибель человека на директора ГАУ «Макаровский лесхоз», бригадира участка и юридическое лицо. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

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