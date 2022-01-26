За гибель рабочего в Аткарске условно осудили главного инженера

Вчера, 25 января, Аткарский районный суд огласил приговор по делу о гибели рабочего в Аткарске. Мужчину завалило в котловане.

ЧП произошло 4 октября 2021. Рабочий ГУП СО «Облводоресурс» - «Аткарский» стоял на дне котлована глубиной 2,4 метра и занимался подготовкой к восстановлению поврежденной линии водопровода. Стенки ямы не были укреплены должным образом и в какой-то момент мужчину завалило землей, от чего он умер.

Следствие установило, что рабочий выполнял указания главного инженера предприятия, который не обеспечил безопасность на объекте. Подсудимый признал вину. Его приговорили к 1,5 годам условно с испытательным сроком три года.

С ГУП Саратовской области «Облводоресурс» родственники погибшего взыскали компенсацию морального вреда и сумму причиненного ущерба.

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