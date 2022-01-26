Коронавирус в Саратове

Жители Саратова 1108 раз за сутки обратились в «скорую», об этом и другой медицинской статистике пишет в своем Инстаграме глава регионального минздрава Олег Костин.

За прошедшие сутки жители региона 1108 раз вызывали «скорую помощь». При этом в стандартном режим количество звонков в день составляет около 600 – 800.

За сутки также проведено 8 861 ПЦР-тестирование и 4,6 тысячи вакцинаций от коронавируса.

Потреблены были восемь тонн кислорода. К горожанам, которые остаются на амбулаторном лечении, катаются 406 автомобилей скорой».

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