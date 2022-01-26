Жителям Саратовской области объяснили, как лечиться при легкой форме коронавируса и ОРВИ

Жителям Саратовской области объяснили, как лечиться при легкой или бессимптомной форме коронавируса и ОРВИ. Минздрав разработал памятку, о чем сегодня, 26 января, рассказали представители регионального ведомства.
Памятка делит граждан на три труппы. К первой группе относятся вакцинированные или переболевшие коронавирусом, которые не стоят в группе риска. Ко второй - лица в возрасте 60+, имеющие хронические заболевания или избыточный вес, а к третьей - не вакцинированные и еще не переболевшие коронавирусом. Материал приведен ниже.
I. Если Вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной инфекции COVID-19 менее 6 месяцев назад или переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом:
у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19) и при этом нет никаких симптомов заболевания.
o В данной ситуации не требуется лечение и может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже 1 раза в сутки.
- у Вас есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,50С), но нет результата ПЦР-диагностики на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19);
- Вы НЕ относитесь к группе риска:
o Вам меньше 60 лет;
o у Вас отсутствуют сопутствующие хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицитные состояния);
o у Вас нет избыточного веса.
Ваши действия:
· Оставайтесь дома;
· При необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учащегося позвоните в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники. Листок нетрудоспособности и справка будут оформлены.
· Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны носить все домочадцы.
· Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).
· Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела).
· Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.
· При возможности измеряйте уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение крови кислородом) 2 раза в день (нормальные значения – не ниже 95-96%).
· Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача.
· При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды.
· При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев. Данные препараты отпускаются без рецептов врача.
· При повышении температуры до 38,00С и выше Вы можете принять жаропонижающие препараты.
· Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в соответствии с инструкциями по применению.
*Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при отсутствии противопоказаний к их применению.
При ухудшении состояния:
· Если у Вас повысилась температура выше 38,00С и сохраняется более 2-х суток, несмотря на прием жаропонижающих средств, Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники, или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским работником;
· Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной Вам трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или учащение дыхания, то необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи.
ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики назначаются только медицинскими работниками и только в случае наличия показаний.
II. Если Вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной инфекции COVID-19 менее 6 месяцев назад или переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом:
– у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19) и отсутствуют симптомы заболевания;
– Вы относитесь к группе риска:
o возраст 60 лет и старше;
o у Вас есть хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические заболеваниям почек и печени, иммунодефицитные состояния);
o у Вас есть избыточный вес.
Ваши действия:
· Оставайтесь дома.
· Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты, маски или респираторы должны носить все домочадцы.
· Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).
· Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела).
· Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.
· При возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром 2 раза в день (нормальные показатели пульсоксиметрии – не ниже 95-96%).
· Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача.
· При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды.
· Препараты, которые Вам были назначены на регулярной основе необходимо продолжить принимать в той же дозировке.
· Лечение Вам назначит медицинский работник.
*Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при отсутствии противопоказаний к их применению.
! При появлении симптомов ОРВИ:
- кашель;
- насморк;
- першение или боль в горле;
- повышение температуры выше 38,00С.
Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским работником.
! При появлении:
- одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боль за грудиной) и/или снижения уровня сатурации менее 94-95%;
- повышения температуры выше 38,00С.
Необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи.
ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики могут быть назначены только медицинским работником и только в случае наличия показаний.
III. Если Вы не вакцинированы и не переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19, то:
- при появлении любых симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры выше 38,00С) и вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики
- у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19) вне зависимости от симптомов заболевания
Ваши действия:
· Оставайтесь дома.
· Необходимо позвонить в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником.
· В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру «103».
Что делать, если заболел ребенок?
Ваши действия:
· Оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу.
· Строго выполнять рекомендации медицинских работников по диагностике и лечению заболевания. Ни в коем случае не заниматься самолечением.
· Необходимо позвонить в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником.
· В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру «103».
ВАЖНО: Не стоит самостоятельно лечить ребенка антибиотиками. Антибиотики могут быть назначены только врачом-педиатром и только в случае наличия показаний.
* По мере развития заболевания и наблюдения за течением болезни рекомендации могут быть скорректированы.
Минздрав России призывает всех граждан:
- используйте защитные маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях и контактах с другими людьми.
- тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их антисептиком.
- по возможности минимизируйте посещения мест с большим скоплением людей, а в случае, если избежать этого невозможно, соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра.
Эти простые профилактические меры снизят риск заражения.
Также напоминаем о необходимости пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса.