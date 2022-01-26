Роман Бусаргин на выезде

В Саратовской области будут готовить больше бульдозеристов и крановщиков. Роман Бусаргин рассказал о перспективах рабочих профессий в регионе на своей странице в Телеграм.

- В регионе остро стоит вопрос расширения спектра рабочих специальностей. Потенциал для подготовки кадров есть у Петровского агропромышленного лицея, который обладает своим автодромом и техникой. Сейчас там учатся 286 будущих механиков, трактористов, сварщиков и других специалистов.

С руководством учреждения и министром образования области Михаилом Орловым мы говорили о необходимости готовить кадры не только для АПК. Например, нужно выпускать еще бульдозеристов и крановщиков. Поручил составить конкретные предложения по развитию учреждения, - заявил Роман Бусаргин.

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