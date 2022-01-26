Пенсионерка-мошенница из Саратова собирала со знакомых деньги на «взятки», а потом присваивала их себе. Таким способом 58-летняя женщина успела разжиться 800 тысячами рублей.

Всего женщине вменяют 16 случаев мошенничества. В период с 2018 по 2019 год она обещала знакомым помочь в трудоустройстве в Газпром, получении лицензии на оружия, открытии бизнеса и продаже одежды, покупке кондиционера, снижении коммунальных платежей. За все эти услуги саратовчанка собирала деньги, которые якобы предназначались на взятки сотрудникам правоохранительных органов. Некие правоохранители также якобы могли помочь во взыскании долга, получении иностранцем гражданства РФ, привлечении неугодного лица к уголовной ответственности.

Таким образом горожанка успела обмануть 11 человек и присвоить свыше 800 тысяч рублей. Суд приговорил ее к 3,5 годам колонии общего режима, о чем сообщает саратовская прокуратура.

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