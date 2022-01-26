На пожаре под Марксом погиб неизвестный мужчина

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 25 января, на пожаре в Марксовском районе Саратовской области погиб неизвестный мужчина. Проводится доследственная проверка.

Пожар произошел в селе Георгиевка вчера вечером. Загорелся частный дом. Здание полностью сгорела и после разбора завалов на пепелище было обнаружено тело неизвестного мужчины. Оно сильно обгорело.

Причина возгорания устанавливается. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение.

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