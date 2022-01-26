Михаил Исаев анонсировал создании предприятий по благоустройству в каждом районе Саратова

Валерий Радаев и Михаил Исаев

Сегодня, 26 января, в свой день рождения мэр Саратова рассказал губернатору, что снег в Саратове будут убирать по-новому. Глава Саратова доложил, что в городе проведут децентрализацию системы благоустройства. Об этом пишет пресс-служба правительства области.

- Сейчас все благоустройство проводится одним структурным подразделением. На днях мы отрабатывали новую схему, чтобы у руководства района были ресурсы на решение таких вопросов. Сегодня выйдет постановление о создании новых предприятий в районах. На наш взгляд, система децентрализации особенно актуальна в связи с присоединением новых территорий к Саратову, - заявил Михаил Исаев.

- Опыт благоустройства тротуаров в прошлом году показывает, что когда есть полномочия и ресурсы у глав районов, то эффективность работы растет. С сегодняшнего дня необходимо приступать к работе, - поддержал решение Радаев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.