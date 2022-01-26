Сегодня, 26 января, в поселке Екатериновка нашли труп мужчины с изрезанными руками, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

В частном доме на улице Красной ночью было обнаружено тело 59-летнего местного жителя. Вызванные медики констатировали его смерть. На руках селянина было обнаружено множество порезов.

Точную причину смерти жителя Екатериновки установят судмедэксперты. Проводится доследственная проверка.

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