В Ленинском районе трамваи встали из-за застрявшего на путях трактора

Сегодня, 26 января, в Ленинском районе Саратова трамваи встали из-за застрявшего на путях трактора. Об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

В 14:05 было прервано движение трамваев по маршруту № 3. Это случилось около остановки «Молодежный проезд».

Трамваи не могут проехать сторону 6-й Дачной из-за застрявшего на путях трактора.

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