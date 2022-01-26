В Ленинском районе трамваи встали из-за застрявшего на путях трактора

Сегодня, 26 января, в Ленинском районе Саратова трамваи встали из-за застрявшего на путях трактора. Об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.
В 14:05 было прервано движение трамваев по маршруту № 3. Это случилось около остановки «Молодежный проезд».
Трамваи не могут проехать сторону 6-й Дачной из-за застрявшего на путях трактора.
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