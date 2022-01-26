Вчера, 25 января, в 25-этажном доме на Вольской произошел пожар в подъезде. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Сообщение о пожаре поступило в 11:23 из Октябрьского района. На Вольской произошло возгорание в 25-ти этажном доме. Горел строительный мусор на лестничной площадке. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

Эвакуировать никого не пришлось. Пострадавших не было. На тушение выезжали семь пожарных расчетов.

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