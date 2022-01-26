Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье26 января 2022 7:23

В Балаково в три раза выросло число классов на карантине

На удаленку отправили 113 классов из 22 школ
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Балаково в три раза выросло число классов на карантине. На удаленку отправили 113 классов из 22 школ, о чем сообщается на сайте районной администрации.

На 26 января из-за коронавируса закрыты 113 классов из 22 школ. В 7 детских садах на дистанционный режим перешли 13 групп. За сутки зарегистрировано 65 новых случаев в районе.

На карантин по ОРВИ отправлены 54 класса из 12 школ. При этом ограничения по гриппу в Балаково не вводились.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.