В Балаково в три раза выросло число классов на карантине. На удаленку отправили 113 классов из 22 школ, о чем сообщается на сайте районной администрации.

На 26 января из-за коронавируса закрыты 113 классов из 22 школ. В 7 детских садах на дистанционный режим перешли 13 групп. За сутки зарегистрировано 65 новых случаев в районе.

На карантин по ОРВИ отправлены 54 класса из 12 школ. При этом ограничения по гриппу в Балаково не вводились.

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