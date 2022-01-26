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Происшествия26 января 2022 5:42

На въезде в Энгельс девушка врезалась в маршрутку

Наталия Калинина
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На въезде в Энгельс девушка врезалась в маршрутку, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла примерно в 8:30 на подъезде к Энгельсу, возле сельхоза Анисовский. ВАЗ-2110, за рулем которого сидела 32-летняя женщина столкнулся с маршрутной Газелью, за рулем которой был 46-летний мужчина.

Сообщается о том, что водитель легкового автомобиля и пассажирка Газели обратились за медицинской помощью.

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