Дороги Саратовской области от снега ночью чистили 240 машин. Об этом сегодня, 26 января, сообщило региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

В 12 районах Саратовской области сегодня ночью шел небольшой снег, еще в 10 была низовая метель, в 16 районах снег не выпал. Дороги регионального значения убирали от снега 240 спецмашин. На семь утра 26 января проезд по всем из них открыт.

Четыре транзитных маршрута в Саратове обслуживали 106 единиц спецтехники: КДМ, грейдер, погрузчики и другой автотранспорт. За ночь использовано 633 тонн реагента.

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