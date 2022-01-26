Мороз и пасмурная погода пришли в Саратовскую область

Синоптики Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дали прогноз для Саратовской области на сегодня, 26 января.

В области облачно с прояснениями. Местами обещают небольшой, умеренный снег. Ветер веет с юго-запада со скоростью от 5 до 10 м/с. Температура воздуха составит днём от 7 до 12 градусов ниже нуля. На некоторых участках дорог скользко.

Ночью ветер поутихнет до 4-9 метров в секунду. Термометры покажут от 11 до 16 градусов холода, при прояснении – до -21°С. В остальном, как днём.

В Саратове сейчас -23°С, к 10 утра обещают -17°С, днём будет -12°С, а ночью вновь -17°С. Ветер южной четверти – от 1 до 2 метров в секунду, пасмурно.

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