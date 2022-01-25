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Происшествия25 января 2022 14:58

Вынесен приговор бухгалтеру из Новоузенска, присвоившей 1,6 миллиона

Наталия Калинина
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Вынесен приговор бухгалтеру из Новоузенска, присвоившей 1,6 миллиона. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Сотрудницу централизованной бухгалтерии управления образования обвиняли в присвоении денежных средств с использованием служебного положения. С 1 января 2016 года по 20 июля 2020 года она искусственно завышала фонд оплаты труда и, после поступления средств на счета учебных заведений, фиктивно включала себя в зарплатные реестры, а потом переводила деньги себе. Так ей удалось завладеть 1,6 миллиона бюджетных средств.

Суд приговорил злоумышленницу к двум годам условно, с испытательным сроком 2 года, а также оштрафовал на 20 тысяч рублей. Похищенное пришлось вернуть.

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