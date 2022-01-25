В Саратовской области нагрузка на детские поликлиники выросла в 8 раз за неделю, об этом сообщил сегодня, 25 января, на очередном корсовете Роман Грибов.
По словам зампереда, за неделю нагрузка на четыре основные детские поликлиники в Саратове выросла в восемь раз: с 80 случаев за предыдущую неделю до 570 за эту. Несмотря на это, посменная работа позволила обеспечить гражданам своевременные медицинские услуги.
Поддержку медикам также оказывают студенты саратовского государственного медицинского университета.
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