В Саратовской области нагрузка на детские поликлиники выросла в 8 раз за неделю, об этом сообщил сегодня, 25 января, на очередном корсовете Роман Грибов.

По словам зампереда, за неделю нагрузка на четыре основные детские поликлиники в Саратове выросла в восемь раз: с 80 случаев за предыдущую неделю до 570 за эту. Несмотря на это, посменная работа позволила обеспечить гражданам своевременные медицинские услуги.

Поддержку медикам также оказывают студенты саратовского государственного медицинского университета.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.