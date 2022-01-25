В Саратовской области растет заболеваемость коронавирусом, однако среди новых зараженных сравнительно мало тех, кто переносит заболевание в тяжелой форме.

За неделю количество пациентов с легкой формой CОVID-19 составило почти тысячу человек. В Саратовской области почти не прибавляется тяжелых больных коронавирусом. Об этом сообщила сегодня, 25 января, на очередном корсовете Елена Степченкова из регионального минздрава.

В стационарах региона остаются 1 076 человек, из них 906 с лабораторно подтвержденным коронавирусом.

В Саратовской области по-прежнему развернуты 1 558 коек в 12 медицинских организациях. Свободными из них остаются 30 процентов. Показатель тестирования составляет 335 на сто тысяч населения. В регионе есть запасы препаратов для лечения коронавируса на два месяца. Коллективный иммунитет достиг 71 процента.

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