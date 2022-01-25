В Саратове молодой человек чуть не попал под трамвай из-за коммунальной ямы

Эта яма простаивала несколько месяцев

Жительница Кировского района Саратова рассказала «Комсомолке» о происшествии, свидетелем которого она стала в минувшую пятницу, 21 января.

Утром горожанка шла по мосту между Соколовой и проспектом 50 Лет Октября (между остановками «Улица Соколовая» и «Стрелка»). Впереди была яма, простаивавшая с осени и замеченная коммунальщиками только в январе. Опасный участок был огорожен, слева оставалось немного места, чтобы пройти, но большую часть этого пространства занимал сугроб.

Из-за сугроба места, чтобы пройти, почти не осталось

В промежутке с 8:00 до 8:05 по мосту поехал трамвай третьего маршрута. Впереди нашей читательницы шла молодая пара. Девушка успела проскочить перед вагонами, а вот молодому человеку пришлось вжаться между столбом с сугробом и рельсами. По словам наблюдавшей за происходящим горожанки, ноги парню не отрезало чудом.

Молодому человеку пришлось втиснуться между столбом и рельсами

Особое возмущение у женщины вызвало то, что чуть не ставший участником трагедии трамвай даже не остановился. К сожалению, запомнить его номер горожанке не удалось.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.