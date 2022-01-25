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Здоровье25 января 2022 13:40

В 8 из 80 школ Саратовской области не соблюдали ограничения по коронавирусу

Наталия Калинина
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Ольга Кожанова на совещании

Ольга Кожанова на совещании

В 8 из 80 школ Саратовской области не соблюдали ограничения по коронавирусу. Таковы результаты проверок регионального Роспотребнадзора, о которых сегодня, 25 января, рассказала на корсовете глава ведомства Ольга Кожанова.

Как отметила глава управления, в большинстве учреждений установленные нормы разобщения соблюдались. За полгода проверок среди 80 школ были выявлены только восемь, в которых удалось зафиксировать нарушения предписаний.

- Такую высокую готовность образовательных учреждений нужно поддерживать постоянно, - отметила Ольга Кожанова.

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