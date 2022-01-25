Ольга Кожанова: для борьбы с коронавирусом в школах нужен родительский контроль

Сегодня, 25 января, на очередном заседании корсовета по коронавирусу глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова рассказала об обстановке с заболеваемостью в регионе.

В Саратовской области растет заболеваемость коронавирусом. До 85,9 на сто тысяч населения увеличилась заболеваемость в регионе. Вырос и темп прироста зараженных, он составляет 1,8. Чаще стали заражаться работающие люди среднего возраста и школьники.

По заверению главы ведомства, для борьбы с коронавирусом в школах нужен родительский контроль, а также своевременная работа сотрудников образовательных учреждений.

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