Дежурным администраторам в поликлиниках Саратова добавили работы

Сегодня, 25 января, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил о расширении списка обязанностей администраторов в поликлиниках региона.
Теперь администраторам придётся консультировать пациентов. Так, в их обязанности войдет помощь посетителям в записи на приём, поиске кабинетов и заполнении бланков.
Нововведения связаны с большим наплывом пациентов.
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