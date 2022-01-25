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Общество25 января 2022 13:01

Дежурным администраторам в поликлиниках Саратова добавили работы

Такие меры вызваны большим наплывом пациентов
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Сегодня, 25 января, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил о расширении списка обязанностей администраторов в поликлиниках региона.

Теперь администраторам придётся консультировать пациентов. Так, в их обязанности войдет помощь посетителям в записи на приём, поиске кабинетов и заполнении бланков.

Нововведения связаны с большим наплывом пациентов.

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