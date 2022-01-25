Дежурным администраторам в поликлиниках Саратова добавили работы

Сегодня, 25 января, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил о расширении списка обязанностей администраторов в поликлиниках региона.

Теперь администраторам придётся консультировать пациентов. Так, в их обязанности войдет помощь посетителям в записи на приём, поиске кабинетов и заполнении бланков.

Нововведения связаны с большим наплывом пациентов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.