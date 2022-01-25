В Саратове появятся новые светофоры и дорожные знаки. Об этом сообщает городская администрация. В регионе реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги».

Новые светофоры появятся по следующим адресам:

проспект Строителей, д. 22,

- перекресток Азина и Хомяковой,

- перекресток Ново-Астраханского шоссе и улицы Ясельная,

- Ново-Астраханское шоссе, 90А.

Новые дорожные знаки появятся в городе до конца сентября.

Знаки «Пешеходный переход» появятся на 19 участках, в том числе при подходах к образовательным учреждениям:

- ул. Буровая, д. 1,

- на пересечении ул. Шехурдина (кольцо НИИ),

- на пересечении пр. Строителей и ул. Тархова,

- ул. Радищева, 32 у МОУ «Национальная (татарская) гимназия»,

- ул. Муленкова, д.10А у Гимназии № 7,

- ул. Марины Расковой, 12 у Гимназии №5,

- ул. Безымянная у Лицея № 50,

- ул. Блинова, д. 23 у Детского сада №200,

- ул. Большая Горная, д. 141 у «Гуманитарно-экономического лицея»,

- на пересечении ул. Большая Горная и ул. Рогожина у школы№ 10,

- на пересечении ул. Тульская и ул. Химическая у школы № 39,

- на пересечении ул. Кавказский пр. и ул. Пономарева у школы № 43,

- ул. 2-й Совхозный проезд у школы № 59,

- ул. Посадского, д. 246 у Лицея математики и информатики,

- на пересечении ул. Курдюмская и ул. Вишневая у школы № 76 имени М.Г.Галицкого,

- ул. Дегтярная, д. 13 у школы № 45,

- на пересечении ул. Советская и ул. Мирный переулок у МАОУ «Лицей № 37»,

- ул. пр. 50 лет Октября, д.75 у школы № 94,

- на пересечении ул. Батавина и ул. Мысникова у школ «Аврора».