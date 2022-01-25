В Саратове мужчина пришел покупать машину и угнал ее, а затем разбил

В Саратове мужчина договорился с продавцом о покупке машины, а затем угнал ее и разбил. Об этом рассказали в ГУ МВД региона.

Все началось с того, что саратовец разместил объявление о продаже автомобиля Ki- Rio. Он просил за нее чуть больше одного миллиона рублей. Вскоре объявился покупатель, с которым они встретились возле заправки на улице Танкистов. Во время осмотра автомобиля, покупатель вдруг выхватил пистолет и потребовал ключи от иномарки. Получив их он скрылся с места происшествия.

Пытаясь сбежать из города, злоумышленник врезался в другую машину. Покинув место ДТП, он доехал до улицы Радищева и там бросил автомобиль. При попытке скрыться из Саратова на поезде подозреваемый был задержан сотрудниками ППС Приволжского ЛУ МВД РФ на транспорте при содействии бойцов ОМОН Росгвардии. Изъятый пистолет оказался пневматическим.

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