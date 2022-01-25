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Происшествия25 января 2022 10:58

Жительница Саратова дважды угрожала судье убийством и получила год исправительных работ

Горожанку возмутил приговор ее сыну
Наталия Калинина
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Жительница Саратова дважды угрожала судье убийством и получила год исправительных работ. Об этом сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда.

В Октябрьском районе сыну нарушительницы вынесли обвинительный приговор. Оскорбленная мать 1 сентября 2021 позвонила секретарю суда и стала угрожать судье, огласившему его, убийством. За это на нее саму завели уголовное дело. Во время заседания суда, скандальная горожанка вновь начала угрожать судье, за сто получила повторные обвинения.

Болбот Л.Р. угрожала судье, за что на нее завели уголовное дело. Во время суда она снова начала угрожать судье, за что ей были выдвинуты повторные обвинения. Женщина себя виновной и раскаялась. В результате ее приговорили к одному году исправительных работ с удержанием десяти процентов от заработка в доход государства.

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