Саратовский фонд капремонта наймет фирму по взысканию долгов за 35 миллионов

В Саратовской области фонд капитального ремонта наймет коллектора за 35 миллионов. Фонд ищет фирму по взысканию долгов через суд. Соответствующие тендеры размещены на портале Госзакупок.

Всего объявлено три конкурса. Заявка звучит, как «оказание юридических услуг по подготовке и подаче в судебные органы заявлений о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт». Заказчиком выступает Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области.

Первые два конкурса объявлены на 14,6 миллиона, а третий – на 7,3 миллиона рублей. Общая сумма составила 36,3 миллиона, но затем была снижена до 35 миллионов. Победителем стало ООО «Комплексные бизнес решения».

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