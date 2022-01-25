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Происшествия25 января 2022 9:34

В Энгельсе безработный расплатился в магазине билетами «Банка приколов» и сбежал

Грабитель унес алкоголь и сигареты
Наталия Калинина
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Грабеж в магазине

Грабеж в магазине

В Энгельсе безработный расплатился в магазине билетами «Банка приколов» и сбежал. Грабитель унес алкоголь и сигареты, но был задержан полицейскими.

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов. Его директор обратился в полицию и рассказал, что покупатель расплатился за товар двумя тысячными купюрами «Банка приколов». Злоумышленник набрал алкоголь, сигареты, хлеб, а потом сунул продавцу шуточные деньги и сбежал. Сотрудник магазина пытался остановить его, но мужчине удалось скрыться, впрочем, ненадолго.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый, местный житель 56 лет. Продукты он успел съесть, в чем раскаялся. Мужчину оставили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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