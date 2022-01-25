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Общество25 января 2022 9:14

Суд в Саратове заблокировал пропагандирующий детям ЛГБТ клип Алены Швец

Иск подала прокуратура Фрунзенского района
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Кадр из клипа Алены Швец «Две девочки»

Кадр из клипа Алены Швец «Две девочки»

В Саратове вынесли решение заблокировать клип популярной среди подростков певицы Алёны Швец. Суд Фрунзенского района пришел к выводу, что он «пропагандирует нетрадиционные однополые сексуальные отношения».

Пагубно влияющим на неокрепшие детские умы признали клип на песню «Две девочки». Лирические героини Швец – влюбившиеся друг в друга подруги-подростки. По мнению саратовского суда, это произведение настолько сильно, что способно изменить ориентацию школьников и склонить их к ЛГБТК+-ценностям.

«КП-Саратов» обратилась за уточнениями в пресс-службу Фрунзенского районного суда:

- В исках, которые подаёт прокуратура, указывается только ссылка, поэтому идентифицировать [песню] на данный момент я никак не могу. Да, было рассмотрено [дело], 7 декабря вынесено решение, вступило в законную силу, - сообщила помощница судьи Лидия Пенина. Несмотря на информацию о том, что решение вступило в силу, на YouTube канале Алёны клип всё ещё можно посмотреть.

В областной прокуратуре «Комсомолке» уточнили, что иск действительно ими подавался, «по обращениям граждан», по чьим именно – тайна. Напомним, в том числе недовольство творчеством Швец выражали саратовская детская омбудсвумен Татьяна Загородняя и признанная экстремистской на территории РФ организация «Мужское государство».

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