Жителей Саратова возмутила травля собак на улице

Видео не для слабонервных

Сегодня, 25 января, житель Саратова рассказал о том, как собак травят на улицах. Горожанин выразил свое возмущение в социальной сети.

Как пишет пользователь Сергей Немов в группе «Саратов Онлайн» ВКонтакте, видео было сделано за забором «Городской больницы №5». На представленных кадрах видно, как на дороге в агонии бьется умирающая собака. Животное лежит на дороге, жене автора видео пришлось его оттаскивать.

Автор уверен, что собаку отравили догхантеы, а также в том, что она не единственная их жертва.

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