В Энгельсском районе обнаружено тело 12-летнего подростка

Вчера, 24 января, в Энгельсском районе было обнаружено тело 12-летнего подростка. Региональная прокуратура проводит проверку, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в селе Шумейка, в доме на улице Шаловской. 12-летнего мальчика нашли мертвым. На место происшествия выезжал заместитель прокурор города Сергей Степанов.

Ребенок проживал в благополучной семье, которая на учете не состояла, в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Возбуждено уголовное дело. Параллельно проводится прокурорская проверка.

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