В Саратовской области еще пять человек скончались от коронавируса

В Саратовской области еще пять человек за сутки скончались от коронавируса. ОБ этом сегодня, 25 января, сообщил оперштаб.
За прошедшие сутки умерли пять человек: скончались трое женщин и двое мужчин в возрасте от 41 до 88 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 5 302 жителей региона.
Напомним, всего в Саратовской области коронавирусом заразились 139 363 человек, 525 из них за последние сутки.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.