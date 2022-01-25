В Саратовской области еще пять человек скончались от коронавируса

В Саратовской области еще пять человек за сутки скончались от коронавируса. ОБ этом сегодня, 25 января, сообщил оперштаб.

За прошедшие сутки умерли пять человек: скончались трое женщин и двое мужчин в возрасте от 41 до 88 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 5 302 жителей региона.

Напомним, всего в Саратовской области коронавирусом заразились 139 363 человек, 525 из них за последние сутки.

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