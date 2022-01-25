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Здоровье25 января 2022 7:58

Саратовская область остается в «зеленой зоне» по коронавирусу

Ситуация в регионе лучше, чем в большинстве других
Наталия Калинина
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На сегодня, 25 января, Саратовская область остается в «зеленой зоне» по коронавирусу.

Уже вторую неделю Саратовская область находится в «зеленой», то есть относительно благополучной, зоне «Индекса пандемии» по сравнению с другими регионами России. Об этом пишет Telegram-канал «Региональная политика», проанализировав данные с 17 по 23 января.

В целом ситуация в Поволжье остается нестабильной. Эксперты отметили, что есть как положительные, так и отрицательные тенденции, даже в соседних регионах. Но в целом картина похожа на ту, что была в предыдущие волны пандемии.

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