Под Саратовом ВАЗ попал под поезд. К счастью, машинист успел затормозить и авария обошлась без пострадавших. Об этом сообщает ПривЖД.

Авария произошла вчера, 24 января, в 22:38 на 217 км перегона Сухой Карабулак – Елховка. На железнодорожном переезде грузовой поезд столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. Его водитель выехал на рельсы перед приближающимся грузовым поездом и попытался проскочить переезд, но не успел. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Вагоны, однако с рельс не сошли и пострадавших в аварии не было. На движение пассажирских поездов данная ситуация не повлияла.

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