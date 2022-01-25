Администрация Саратова утвердила плату родителей за детские сады в 2022 году

В Саратове утвердили плату за муниципальные детские сады. Соответствующее постановление за подписью мэра Михаила Исаева опубликовали вчера, 24 января, на сайте городской администрации.

Так, один день содержания ребенка в садике (12 часов) будет стоить 181 рубль, в сёлах – от 135,9 (за девять часов) до 181 (12).

Плата не будет взиматься с семей в социально опасном положении, с работников учебных заведений (обсуживающий, вспомогающий и медперсонал, медики, повара) , врачей, водителей и медиков «скорой помощи», а также с педагогов в возрасте до 35 лет без стажа работы либо со стажем до одного года (в течение первых трёх лет работы после окончания учебного заведения).

Только 50% можно будет платить малоимущим, многодетным и семьям педагогов.

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