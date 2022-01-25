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Общество25 января 2022 6:56

В районе 4-й Дачной отключили воду до вечера

Наталия Калинина
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Сегодня, 25 января, в районе 4-й Дачной в Саратове отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

Работы ведутся на водопроводных коммуникациях по адресу Попова,5. На время их проведения отключена подача воды в квадрате улиц: Попова - Гвардейская - Бережная - Спартака.

Восстановить подачу ресурса коммунальщики обещают к 18:00.

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