В районе 4-й Дачной отключили воду до вечера

Сегодня, 25 января, в районе 4-й Дачной в Саратове отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

Работы ведутся на водопроводных коммуникациях по адресу Попова,5. На время их проведения отключена подача воды в квадрате улиц: Попова - Гвардейская - Бережная - Спартака.

Восстановить подачу ресурса коммунальщики обещают к 18:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.