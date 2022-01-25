В Саратове из-за загоревшегося вагона стояли трамваи

Сегодня, 25 января, в Кировском районе Саратова загорелся трамвай. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В 8:11 поступил сигнал о возгорании в трамвае 11-го маршрута. Инцидент произошёл на улице Танкистов. На место отправили два расчета.
Оказалось, что произошло короткое замыкание. Огонь не распространялся, эвакуация не потребовалась.
Согласно информации из посвященного городскому электротранспорту сообщества в соцсети, 11-е стояли до 9 утра. Сейчас движение уже восстановлено.
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