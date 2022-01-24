Подросток из Духовницкого района попал в больницу с интоксикацией после визита к родителям

Подросток из Духовницкого района Саратовской области попал в больницу с интоксикацией после визита к родителям. Проводится прокурорская проверка. Сегодня, 24 января, об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Сегодня в больницу с интоксикацией был доставлен 16-летний учащийся одного из техникумов в Балаково. Юноша приехал на выходные к родителям, которые проживают в поселке Духовницкое.

Прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося, а также то, в каких условиях жил мальчик.

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