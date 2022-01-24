Житель Саратова выбросил телефон, чтобы не платить алименты и отправился за решетку, об этом случае сегодня, 24 января, рассказали в региональной прокуратуре.

Ранее судимый 46-летний житель Волжского района Саратова обязан был по суду платить алименты на содержание малолетнего ребенка, однако не делал этого. Судебным приставам пришлось наложить арест на его имущество, а именно на мобильный телефон за пять тысяч рублей.

Не желая даже таким образом платить алименты, горожанин выбросил телефон. Правоохранители классифицировали это, как растрату имущества, подвергнутого описи и аресту. За такое самоуправство мужчина получил три месяца в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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